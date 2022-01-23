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Мурманская область. Арктика (16+)23.01.22 16:00

Лишь 3% жителей СЗФО верят, что в 2022 году они улучшат своё положение на работе и смогут построить карьеру

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос среди соискателей из регионов СЗФО и выяснила, каковы их ожидания от 2022 года.

30% опрошенных жителей СЗФО сообщили, что для них 2021 год прошел лучше, чем предыдущий. Интересно, что именно жители СЗФО чаще других россиян оценивают 2021 лучше, чем 2020. Для сравнения: в целом по стране положительную оценку 2021 над 2020 годом дают 26% россиян. Также по СЗФО 20% респондентов не видят принципиальных отличий, а для 33% 2021 год был намного хуже 2020-го. Ещё 18% затруднились ответить. Позитивную оценку чаще давали респонденты 18–24 лет (36% из них ответили, что год был лучше), негативную – люди в возрасте 45–54 года (48%) и старше 55 лет (46%).

По мнению опрошенных 2021 год оказался более благоприятным для юристов (41%), банковских служащих (35%) и представителей сферы искусства и медиа (31%). Хуже, чем 2020-й, уходящих год был для работников транспортной сферы.

Крайне позитивно смотрят на 2022 год в вопросе улучшения карьеры лишь 3% жителей СЗФО, еще 28% верят, что текущий год будет в целом положительным для трудоустройства. 15% чувствуют, что год пройдет стабильно и не прогнозируют для себя больших изменений. А вот 39% жителей на Северо-Западе страны опасаются, что 2022 год может негативно сказаться на их карьере и поиске работы.

Наиболее оптимистично смотрят на развитие своей карьеры в 2022 году ИТ-специалисты (47%), специалисты по управлению персоналом (42%) и маркетологи (41%). Негативных взглядов чаще придерживаются рабочий персонал, административный персонал и специалисты по продажам (по 41%).

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