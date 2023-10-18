Будем здоровы: снижаются показатели заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19В Мурманской области состоится более 300 мероприятий, приуроченных к 79-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)18.10.23 12:00

Лишь 36% жителей СЗФО готовы снизить зарплатные аппетиты ради гарантированного трудоустройства или сохранения зарплаты

Служба исследований hh.ru проанализировала текущие настроения соискателей. Выяснилось, что жители регионов СЗФО больше других россиян готовы снизить зарплатные ожидания ради получения предложения о работе.

Массовый опрос жителей СЗФО показал, что трудящиеся в этих регионах оказались достаточно гибкими в плане зарплатных ожиданий: 36% готовы снизить ожидаемую зарплату. В среднем по России таких набралось меньше - 38%.

С другой стороны, не пойдут на такие меры 46% жителей СЗФО, остальные затруднились ответить.

В разрезе профессиональных областей: меньше других готовы снизить зарплатные ожидания представители сферы закупок (59% отрицательных ответов), эйчары (57%), а также работники сферы инвестиции и консалтинга (56%). С другой стороны, самыми гибкими в этом плане вновь оказались айтишники – 52% опрошенных из них готовы пойти на снижения зарплатных запросов, а еще работники сферы искусства и масс-медиа.

Готовы ли вы снизить свои зарплатные ожидания ради сохранения работы или ради гарантированного трудоустройства на новое место? Ответы в зависимости от сферы, ответы в %:

Профсфера

Да

Нет

Затрудняюсь ответить

Автомобильный бизнес

30

50

20

Административный персонал

34

50

17

Безопасность

39

44

17

Высший менеджмент

32

50

18

Добыча сырья

33

45

22

Домашний, обслуживающий персонал

35

39

27

Закупки

27

59

14

Информационные технологии

52

31

17

Искусство, развлечения, массмедиа

40

37

23

Маркетинг, реклама, PR

35

46

19

Медицина, фармацевтика

32

46

21

Наука, образование

35

44

20

Продажи, обслуживание клиентов

31

52

17

Производство, сервисное обслуживание

32

51

17

Рабочий персонал

34

43

22

Розничная торговля

31

53

15

Сельское хозяйство

36

45

19

Спорт, салоны красоты

32

47

21

Стратегия, инвестиции, консалтинг

29

56

15

Строительство, недвижимость

29

54

17

Транспорт, логистика, перевозки

31

53

16

Туризм, гостиницы, рестораны

32

47

21

Управление персоналом, тренинги

29

57

14

Финансы, бухгалтерия

32

49

19

Юристы

34

48

19

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В Мурманской области продолжает расти спрос на персонал. Что ждёт рынок труда дальше?
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ ПОСТОЯННОГО КОМИТЕТА ПАСЗР ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕНаталья Давыденкова: рак молочной железы. Какие возможности по диагностике и лечению есть у мурманских онкологов? Кто входит в группу риска и возможно ли выжить с 4-й стадией рака?Заведующий отделением неврологии Иван Джулай: о распространенных неврологических нарушениях. Что такое остеохондроз? Как жить с рассеянным склерозом? Симптоматика, диагностика и лечение
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г. и Метелева (Бурак) А. А., заместитель советник директора МБОУ КШМ.
05.10.23 21:00
Добрый вечер, педагоги, учителя-предметники и жители города-героя. От своего имени и имени всего прославленного коллектива МБОУ Кадетской школы города Мурманска поздравляем учителя ИКТ Вячеслава Алекс
Комментарий к новости:В областном центре подвели итоги конкурса «Учитель города Мурманска 2023»
Бурак (Смирнова) Ю. Г. и Метелева (Бурак) А. А., заместитель советник директора МБОУ КШМ.
26.09.23 16:02
Здравствуйте, мурманчане и коллеги по работе и общей борьбе! От себя лично (матери и дочери), всего коллектива учителей-предметников МБОУ КШМ, работников бюджетной сферы МО говорим спасибо за повышени
Комментарий к новости:Зарплаты бюджетникам в Мурманской области повысят на 5,5%
Османова Нурижат Алиловна
24.09.23 09:15
Доброе утро всем. Кто это придумал и запустил - хочу сказать спасибо огромное. Очень хорошая идея для российских детей-школьников.... Мы любим Россию, мы любим и ценим человеческую жизнь, мы всегда в
Комментарий к новости:В 15 мурманских школах открылись «Парты Героев»
-Правовая консультация (18+)Как рассчитать сумму больничного? Объясняет юрист «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Битва ставок». Документальный фильм (12+)16:00«Выходные на колесах». Познавательная программа (6+)
-PRO Деньги (16+)Лишь 36% жителей СЗФО готовы снизить зарплатные аппетиты ради гарантированного трудоустройства или сохранения зарплаты-PRO Валюту (16+)Мировые цены на нефть утром растут, а доллар и евро растут к официальному курсу рубля-PRO Энергетику (18+)В Мурманске презентовали книгу об истории Кольской атомной электростанции и заглянули в ближайшее будущее-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 18 октября-PRO Нефть и газ (18+)Завершена установка ОГТ первой линии «Арктик СПГ 2» на Гыдане-PRO Законы (18+)Правительство РФ ограничит участие недобросовестных подрядчиков в торгах на проведение капремонта в жилых домах
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика