Лишь 36% жителей СЗФО готовы снизить зарплатные аппетиты ради гарантированного трудоустройства или сохранения зарплаты

Служба исследований hh.ru проанализировала текущие настроения соискателей. Выяснилось, что жители регионов СЗФО больше других россиян готовы снизить зарплатные ожидания ради получения предложения о работе.

Массовый опрос жителей СЗФО показал, что трудящиеся в этих регионах оказались достаточно гибкими в плане зарплатных ожиданий: 36% готовы снизить ожидаемую зарплату. В среднем по России таких набралось меньше - 38%.

С другой стороны, не пойдут на такие меры 46% жителей СЗФО, остальные затруднились ответить.

В разрезе профессиональных областей: меньше других готовы снизить зарплатные ожидания представители сферы закупок (59% отрицательных ответов), эйчары (57%), а также работники сферы инвестиции и консалтинга (56%). С другой стороны, самыми гибкими в этом плане вновь оказались айтишники – 52% опрошенных из них готовы пойти на снижения зарплатных запросов, а еще работники сферы искусства и масс-медиа.

Готовы ли вы снизить свои зарплатные ожидания ради сохранения работы или ради гарантированного трудоустройства на новое место? Ответы в зависимости от сферы, ответы в %: