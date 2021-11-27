Лишь 39% жителям СЗФО достаточно выходных дней, 37% считают, что выходных дней у них должно быть больше

Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru провела онлайн-опрос и выяснила, как жители СЗФО предпочитают отдыхать от работы и достаточно ли им выходных.

37% жителей СЗФО уверены, что выходных дней должно быть больше. Достаточно времени для отдыха для 39% опрошенных, остальные затруднились ответить.

В условиях сложной эпидемиологической обстановки 63% жителей СЗФО в выходные дни гуляют в парках, скверах или просто на улице, ещё 61% проводят время с семьёй. 39% сидят дома и занимаются домашними делами, еще 29% проводят время на даче или огороде, такой же процент опрошенных встречаются с друзьями. 24% жителей СЗФО отдыхают от работы в коротких путешествиях выходного дня в соседние города и области. 16% делают ремонт, еще 11% в выходные работают на второй работе.

Интересно, что среди других вариантов ответов жители СЗФО достаточно часто упоминали такие варианты проведения выходных дней: волонтёрская деятельность, посещение концертов и музеев, дополнительная учёба, уборка дома, просмотр кино и сериалов, а также подработка. К слову, подработка с начала года стала популярна в СЗФО на 163% по сравнению с 2020 годом - таков прирост числа вакансий в округе. И чаще всего работники нужны работодателям из сферы розничной торговли, ИТ и ресторанно-гостиничного бизнеса. При этом средняя зарплата на подработке в регионах СЗФО выросла на 20% - до 36 тысяч рублей по сравнению с 2020 годом.