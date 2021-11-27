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Мурманская область. Арктика (16+)27.11.21 12:00

Лишь 39% жителям СЗФО достаточно выходных дней, 37% считают, что выходных дней у них должно быть больше

Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru провела онлайн-опрос и выяснила, как жители СЗФО предпочитают отдыхать от работы и достаточно ли им выходных.

37% жителей СЗФО уверены, что выходных дней должно быть больше. Достаточно времени для отдыха для 39% опрошенных, остальные затруднились ответить.

В условиях сложной эпидемиологической обстановки 63% жителей СЗФО в выходные дни гуляют в парках, скверах или просто на улице, ещё 61% проводят время с семьёй. 39% сидят дома и занимаются домашними делами, еще 29% проводят время на даче или огороде, такой же процент опрошенных встречаются с друзьями. 24% жителей СЗФО отдыхают от работы в коротких путешествиях выходного дня в соседние города и области. 16% делают ремонт, еще 11% в выходные работают на второй работе.

Интересно, что среди других вариантов ответов жители СЗФО достаточно часто упоминали такие варианты проведения выходных дней: волонтёрская деятельность, посещение концертов и музеев, дополнительная учёба, уборка дома, просмотр кино и сериалов, а также подработка. К слову, подработка с начала года стала популярна в СЗФО на 163% по сравнению с 2020 годом - таков прирост числа вакансий в округе. И чаще всего работники нужны работодателям из сферы розничной торговли, ИТ и ресторанно-гостиничного бизнеса. При этом средняя зарплата на подработке в регионах СЗФО выросла на 20% - до 36 тысяч рублей по сравнению с 2020 годом.

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Последние комментарии

Мореман
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Игорь
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Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
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Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
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