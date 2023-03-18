Лишь 4 из 10 компаний готовы рассматривать пенсионеров наравне с более молодыми кандидатами

Лояльность работодателей к соискателям пенсионного возраста за 2 года не изменилась. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители 1000 компаний из всех округов страны.

После начала СВО работодатели столкнулись с изменениями на рынке труда: в традиционно «мужских» сферах деятельности средний возраст кандидатов вырос за счёт уменьшения числа соискателей моложе 45 лет.

Мужчины призывного возраста реже готовы менять работу по разным причинам (и в первую очередь это наличие отсрочки от мобилизации и стабильная работа предприятия). В сложившихся условиях 4 из 10 работодателей принимают на работу пенсионеров на общих основаниях (наравне с более молодыми кандидатами), в каждой третьей компании соискателей пенсионного возраста трудоустраивают время от времени либо на некоторые должности.

В 2021 году, в ковид, 42% работодателей трудоустраивали пенсионеров на общих основаниях, 30% — иногда.

Чаще всего кандидатам пенсионного возраста открыты вакансии квалифицированных рабочих и сотрудников сферы сбыта (19 и 18% соответственно от числа работодателей, принимающих на работу пенсионеров). 13% компаний готовы нанять пенсионеров на позиции ИТР, по 12% — на должности водителей и бухгалтеров.

Время проведения опроса: 8 февраля — 15 марта 2023 года.