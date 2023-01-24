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Мурманская область. Арктика (16+)24.01.23 18:00

Лишь 4% россиян после разноса от начальства работают лучше

Кричать на персонал бесполезно: только 4% россиян утверждают, что стоит начальству испортить им настроение, как качество их работы улучшается. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 3000 трудоустроенных представителей экономически активного населения страны, состоящих в подчинении.

О том, что начальство никогда не портит ему настроение, сообщил каждый четвертый россиянин (24%). Каждый седьмой (14%) расстраивается из-за руководителя ежедневно. По 15% опрошенных рассказали, что босс портит им настроение несколько раз в неделю и несколько раз в месяц, а 14% получают заряд негатива от начальника несколько раз в год.

Ежедневные разносы от шефа в полтора раза чаще получают респонденты с доходом до 50 тысяч рублей, чем опрошенные с доходом свыше 80 тысяч (17% против 11%). И тех, кому никогда не портит настроение начальник, и тех, кто подвергается этому крайне редко, больше среди россиян старше 45 лет.

Сотрудники, пребывающие в плохом расположении духа из-за слов и поступков руководителя, чаще всего работают как обычно: о том, что такое поведение начальника никак не сказывается на результатах их труда, сообщили 46% респондентов. В том, что после разноса они работают хуже, признались 44% россиян. Лишь 4% опрошенных улучшают свои результаты, пребывая в плохом настроении.

При этом тех, для кого замечания начальника проходят бесследно, больше среди мужчин (49% против 42% среди женщин). Устойчивы к неприятным словам босса россияне с доходом свыше 80 тысяч рублей: в плохом расположении духа почти каждый второй из них (49%) работает как обычно. Чаще всего же об отсутствии связи плохого настроения и качества их работы говорили россияне старше 45 лет: солидный жизненный и профессиональный опыт позволяет 52% из них дистанцироваться от негатива и работать без потери качества.

По сравнению с 2020 годом, россияне стали менее чувствительны к разносам от начальства: тех, на чьей работе никак не сказывается негатив от руководителя, стало на 5 процентных пунктов больше.

Время проведения: 9—20 января 2023 года.

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