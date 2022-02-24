Лишь 4% жителей СЗФО заявили о доходе больше 100 тысяч рублей в месяц

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос среди работников и соискателей из СЗФО и выяснила, сколько они зарабатывают и ведут ли они учёт своих расходов, доходов и сбережений.

Ежемесячный доход 17% жителей СЗФО, прошедших опрос, составляет от 50 тысяч до 100 тысяч рублей (чаще всего это рабочий персонал и представители сферы транспорта). Ещё 36% заявили об уровне дохода от 30 до 50 тысяч рублей (такие преобладают в строительстве, закупках и автобизнесе).

Лишь 4% опрошенных признались, что получают зарплату свыше 100 тысяч рублей в месяц (причем среди мужчин таких 18%, а среди женщин – 8%). Такие респонденты преобладают среди высшего менеджмента, в строительстве и в ИТ-сфере. Интересно, что регионы СЗФО (за исключением Петербурга) оказались в самом конце рейтинга по доле дохода жителей от 100 тысяч рублей, замыкает рейтинг Северо-Кавказский ФО.

О ежемесячных доходах в пределах 30 тысяч рублей сообщили 43% опрошенных, чаще всего это студенты и начинающие специалисты, работники образования и науки, а также и административный персонал.

40% жителей СЗФО всегда ведут учёт своих расходов, доходов и сбережений, еще 50% делают это иногда, а 10% считают это необязательным. Наиболее внимательны к своим финансам высший менеджмент, бухгалтеры и рабочий персонал.

52% жителей СЗФО из тех, кто следит за своими финансами, фиксируют свои доходы и траты через мобильный банк, 17% пользуются заметками в телефоне, также 19% - таблицей Excel. Специальным приложением с функцией контроля и аналитики доходов и расходов пользуются только 10%. У 19% - альтернативные методы учёта расходов (самые популярные ответы в этой категории – «на бумаге» и «в голове»).