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Мурманская область. Арктика (16+)19.07.21 09:30

Лишь 44% россиян удовлетворены своими заработками

При этом больше всего россиянам на своей работе нравятся режим работы, выполняемые обязанности и условия труда, свидетельствуют данные комплексного наблюдения условий жизни россиян, проведенного Росстатом.

Исследование проходит с периодичностью один раз в два года и охватом 60 тысяч домохозяйств, основано на выборочном опросе представителей различных групп и слоев населения, проживающих во всех субъектах России. В 2020 году наблюдение проводилось в период с 14 октября по 2 ноября. Предыдущее прошло в 2018 году.

Согласно исследованию, только 44% россиян заявили о полной удовлетворенности своим заработком, ещё 47,1% опрошенных — не вполне довольны, а 8,8% — совсем не довольны. При этом мужчины в целом больше женщин говорят о довольстве зарплатой — 46,4% против 41,3%.

Большинство россиян (82,8%) удовлетворены своим режимом работы, ещё 15,4% россиян не вполне довольны, а остальные совсем не удовлетворены графиком. Выполняемыми обязанностями на работе довольны 77,1%, не вполне довольны — 20,9%, а вообще не удовлетворены — 1,9%.

Три четверти россиян (75,9%) полностью устраивают их условия труда, 22% — не вполне, а ещё 2,1% опрошенных отзываются о них отрицательно. Около 72,3% россиян довольны расстоянием от своего дома до работы, остальные высказывали разную степень недовольства им.

О полном моральном удовлетворении от работы говорили 74% опрошенных, ещё 22,1% респондентов заявили, что не совсем довольны, остальные 2,4% россиян совсем не получают морального удовлетворения. Полную профессиональную удовлетворенность получают 67,9% граждан, остальные опрошенные пожаловались, что либо не совсем, либо вообще не получают профессиональную удовлетворенность, пишет 1prime.ru.

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