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Мурманская область. Арктика (16+)19.08.22 14:00

Лишь 7% жителей СЗФО рассчитывают на карьерное повышение. Кто на Северо-Западе самый амбиционный, а также как попросить о повышении в должности?

Опрос hh.ru, проведённый среди трудящихся жителей Северо-Запада, показал, что в этом году хотят попросить карьерное повышение лишь 7% опрошенных.

Интересно, что в среднем по России хотят получить повышение лишь 10% опрошенных. Наиболее амбициозными оказались трудящиеся из Башкирии (17% опрошенных хотят продвинуться по карьерной лестнице). На втором месте – Санкт-Петербург (15%), на третьем жители Московской области (14%). А вот меньше других думают о повышении жители Томской (3%), Челябинской и Свердловской области (по 5%), а также Ярославской области и Пермского края (по 6%).

В разрезе профессий больше других хотят получить повышение ИТ-специалисты, маркетологи, а также специалисты из сферы добычи сырья (по 16% опрошенных в каждой сфере). Не откажутся от карьерного роста ещё 13% опрошенных эйчаров, а также по 12% представителей сферы производства и строительства. Реже других ждут повышения работники из сферы автобизнеса (лишь 5%), а также специалисты из области продаж и обслуживания клиентов (7%).

Карьерный рост, судя по данным опроса, остаётся прерогативой молодых специалистов: 26% респондентов в возрасте от 18 до 34 лет хотят продвинуться в карьере. А вот среди опрошенных зрелого возраста (55 лет и старше) таких набралось лишь 3%.

Как попросить о повышении?

1. Присмотритесь к сотрудникам, которые уже получили повышение

Присмотритесь к коллегам, которые получили повышение в последнее время. Эти наблюдения покажут, какие результаты работы и качества важны для руководства компании, когда оно принимает решение о повышении того или иного сотрудника. Так вы сможете понять, какие навыки вам нужно развивать или на чем сконцентрироваться в работе, чтобы обратить на себя внимание как на перспективного кандидата для повышения.

2. Будьте заметны

Безусловно, упорный труд очень важен, но все ваши усилия могут остаться незамеченными, если коллеги и руководитель о вас не знают. Ищите ситуации, в которых можно проявить инициативу и продемонстрировать свои знания и навыки, например, на общих собраниях, брейнштормингах, оценках эффективности работы компании. Активно участвуйте в корпоративных проектах и мероприятиях — это отличная возможность продемонстрировать свои лидерские качества, коммуникативные навыки и организаторские способности.

3. Решайте проблемы и будьте позитивным

В каждой компании есть процессы, которые можно оптимизировать, и проблемы, требующие решения. Выявление таких проблем и процессов, а также разработка (и по возможности реализация) инициатив по их решению и улучшению поможет выделиться в команде, продемонстрировать стремление к повышению эффективности работы и лидерские качества.

4. Проведите переговоры

Итак, вы готовы к разговору с руководителем. В первую очередь выберите подходящее время и место для разговора. Лучше заранее договориться о встрече, а не начинать разговор спонтанно.

  1. Если в компании практикуется регулярная аттестация или оценка персонала, идеально провести подобный разговор в этот период. Однако, если вы видите, что компания переживает не лучшие времена, маловероятно, что в этот момент вопрос о повышении будет уместен.
  2. Подготовьтесь к разговору. Составьте план того, что вы будете говорить, отрепетируйте свои аргументы и ответы на возражения (можно отрепетировать разговор).
  3. В разговоре лучше концентрироваться на том, какую пользу вы принесли компании и почему вы ценный сотрудник. Соберите аргументы, которые подтверждают, что вы заслуживаете повышения: это может быть, например, список ваших достижений (в идеале оцифрованный, с конкретными результатами/цифрами улучшения показателей), предложенных инициатив и реализованных проектов.
  4. Продумайте ответы на возможные вопросы, а также решите для себя, на что вы готовы, а на что — нет. Ведь предложение работодателя может оказаться не совсем таким, как вы ожидали.

5. Чего не стоит делать:

  1. Плохая идея аргументировать свое желание получить повышение словами: «Я работаю уже три года, ни разу не был в отпуске, никогда не брал больничный, работаю без выходных». Такие аргументы могут вызвать скорее негативную реакцию.
  2. Не стоит ставить работодателю ультиматум: «Или вы меня повышаете, или я увольняюсь». Это может только навредить вам, особенно если вы на самом деле не хотите и не готовы увольняться.

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