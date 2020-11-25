Лишь 8% родителей считают, что детям до 14 лет можно начинать работать

Женщины стремятся отодвинуть возраст выхода детей на рынок труда. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» выяснил у родителей детей 7—16 лет, каков, на их взгляд, минимальный возраст, с которого ребенок может начать работать.

Работу ребёнка до 12 лет считают допустимой 3% родителей, 12—13 лет — ещё 5%. Большинство же считает, что работать и подрабатывать ребёнок может только после получения паспорта: с 14—15 лет — 26%, с 16—17 лет — 29%, после совершеннолетия — 19%. 13% родителей говорят, что ребёнку не нужно работать, пока он не получит профессию.

Женщины высказывались за более поздний выход детей на рынок труда: 24% матерей и 16% отцов — за подработку не раньше 18 лет.

По сравнению с результатами аналогичных опросов прошлых лет заметно, что родители стали отодвигать время выхода детей на рынок труда: точку зрения, что ребёнок не должен подрабатывать, пока не выучится на профессию, ранее разделяли 5—6% родителей, сегодня — 13%.