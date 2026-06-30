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Мурманская область. Арктика (16+)30.06.26 14:00

Лишь бы не дворником или подсобным рабочим: родители — о нежелательных профессиях для своих детей

Отцы больше всего не хотят, чтобы их дети стали дворниками, матери — подсобными рабочими. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам открытого опроса, в котором приняли участие 1600 родителей из всех округов страны.

Главным карьерным кошмаром россиян в мыслях о будущем их детей остаётся профессия дворника: её назвали 9% респондентов. На втором месте — рабочие специальности (6%). В топ-3 самых нежеланных профессий для детей также оказались полицейские и чиновники (по 5% голосов).

Работой уборщика и продавца пугают детей по 4% россиян. Ещё 4% опрошенных искренне предостерегают своих чад от работы учителем или воспитателем. 4% не хотели бы для своих детей военной карьеры. По 3% опрошенных не хотели бы видеть своих детей бухгалтерами, медиками, блогерами, водителями или менеджерами в разных сферах. Реже упоминались артисты, официанты, грузчики, курьеры (по 2% голосов), а также юристы (1%).

Каждый восьмой родитель (12%) утверждает, готов принять любой профессиональный выбор ребёнка.

Мужчины чаще женщин опасаются, что дети станут чиновниками (7 и 2% соответственно), полицейскими (6 и 3%) или водителями (4 и 1%). Женщины сильнее тревожатся о том, что ребёнок сможет трудиться только разнорабочим (11% против 2% среди мужчин), уборщиком (7% против 2%), продавцом (6% против 3%) или бухгалтером (5% против 2%). Впрочем, матери чаще отцов говорят о безусловной поддержке любого карьерного выбора подрастающего поколения (14% против 9%).

Время проведения опроса: 15—19 июня 2026 года.

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