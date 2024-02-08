Мурманская область. Арктика (16+)08.02.24 12:00
Лишь четверть жителей СЗФО уверены в полной психологической безопасности на работе
Служба исследований hh.ru провела опрос жителей регионов СЗФО, и на основе полученных ответов, замерила уровень психологической безопасности в компаниях. Выяснилось, что:
- Только 25% респондентов из регионов СЗФО полностью уверены в том, что у них на работе есть взаимное уважение, доверие и открытость в рабочей среде, когда каждый может свободно высказывать идеи, предложения или критику, честно признавать ошибки и просить о помощи.
- Ещё треть опрошенных в целом согласны с таким суждением, но уже видели негативные моменты взаимоотношений в коллективе.
- В разрезе регионов: лучше всего ситуация с психологическим климатом обстоит в Иркутской области, хуже всего – в Волгоградской. Важно, что респонденты из регионов СЗФО поставили самые негативные оценки эмоциональному настроению в своих коллективах – лишь 2,4 балла из 5
- Только 20% опрошенных полностью согласны с тем, что их руководитель ответственно подходит к созданию рабочей мотивации подчиненных и стимулирует на достижение поставленных целей.
- А вот каждый второй опрошенный или 57%, наоборот, жалуются, что их начальство не обращает внимание на то, как работают сотрудники и не помогает в достижении результатов.
- Только 21% уверены, что их руководитель поддерживает позитивный эмоциональный настрой в команде. Больше всего таких в сфере науки и образования, а также в ИТ и маркетинге. Другого мнения придерживаются сразу 50% опрошенных – по их словам их руководство только ухудшает настроение команды. Чаще других на такую проблему жалуются работники сферы безопасности, медицины, транспорта и логистики, а также бухгалтеры и закупщики.
- Тема наставничества со стороны управленцев тоже оказалась провальной: только 19% опрошенных полностью согласны, что их руководитель ориентирован на развитие подчиненных и эффективен в качестве наставника.
Оцените, насколько ваш руководитель поддерживает позитивный эмоциональный настрой в вашей команде:
|
Наука, образование
|
3,6
|
Информационные технологии
|
3,5
|
Маркетинг, реклама, PR
|
3,4
|
Продажи, обслуживание клиентов
|
3,4
|
Юристы
|
3,4
|
Административный персонал
|
3,4
|
Управление персоналом, тренинги
|
3,4
|
Туризм, гостиницы, рестораны
|
3,4
|
Искусство, развлечения, массмедиа
|
3,3
|
Производство, сервисное обслуживание
|
3,3
|
Строительство, недвижимость
|
3,3
|
Розничная торговля
|
3,3
|
Высший и средний менеджмент
|
3,3
|
Финансы, бухгалтерия
|
3,2
|
Медицина, фармацевтика
|
3,1
|
Транспорт, логистика, перевозки
|
3,1
|
Закупки
|
3,1
|
Безопасность
|
2,9
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Последние комментарии
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