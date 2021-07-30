Лишь каждый шестой экономически активный россиянин посещает библиотеки несколько раз в год

У посетителей библиотек читальный зал популярнее абонемента. К такому заключению пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 5000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

По данным опроса, 37% респондентов посещают библиотеки с той или иной периодичностью, причём 14% реже, чем в раз в год. 63% опрошенных не ходят в библиотеки вовсе.

Чем моложе респонденты, тем чаще они посещают библиотеки (47% среди россиян до 34 лет, 30% среди россиян старше 45 лет). Женщины посещают библиотеки чуть чаще мужчин (39% и 36% соответственно). Сильный пол предпочитает специализированные библиотеки (12% против 9% среди женщин), женщины же чаще ходят в детские библиотеки (14% против 6% среди мужчин). Причём женщины чаще предпочитают брать книги домой по абонементу (42% против 32% среди мужчин) и посещать мастер-классы (14 и 11% соответственно). Мужчины же чаще ходят в читальный зал (45% против 38% среди женщин).

Судя по данным опросов «SuperJob», число россиян, которые ходят в библиотеки, снижается: 44% в 2007 году, 40% в 2017 году и 37% сейчас. Мастер-классы в библиотеках стали чуть более популярны (13% сегодня против 10% в 2017 году).