Лишь треть мурманчан заявили, что хорошо справляются с конфликтами на работе

А каждого пятого работающего северянина ссоры с коллегами полностью выбивают из равновесия. Как конфликты на работе могут влиять на отношение к начальству? Почти напрямую – к такому выводы пришли эксперты hh.ru и СберУниверситета.

Недавнее исследование hh.ru показывает, что часть трудящихся усматривают в ссорах с коллегами конструктивные плюсы. Между тем есть и другая категория опрошенных, которые страдают от дрязг на работе и могут даже изменить своё отношение к компании и руководству. Так, 40% респондентов в Мурманской области заявили, что за последний год стали чаще сталкиваться с агрессией и непониманием со стороны коллег. И при этом каждый третий (31%) местный респондент признался, что в целом хорошо переживает ссоры на работе, 47% - адекватно реагируют на споры, а вот 22% или каждый пятый полностью выпадает из рабочего процесса и плохо справляется с рабочими конфликтами.

Люди также оценили и умение своих руководителей справляться с ссорами. Так, 36% местных респондентов заявили, что их начальство обладает низким умением улаживать конфликты в коллективе. Исследование также показало, что способность справляться с конфликтом на работе – это красноречивый индикатор удовлетворенности сотрудников. Респонденты, считающие, что они сами «плохо» справляются с конфликтами на работе, низко оценивают и своего работодателя.

Чтобы эффективнее разрешать конфликты в коллективе, по мнению респондентов, нужно уметь прислушиваться к противоположной точке зрения и проговаривать свои позиции до того, как разногласия перерастут в конфликт. Требуется включать эмоциональный интеллект. Слышать, слушать и не переходить на личности – рецепт успеха. Среди прочих средств регуляции конфликтов респонденты также называли:

• Управление эмоциями.

• Использование медиатора для урегулирования отношений в коллективе.

• Такое поведение может сказываться на частоте рабочих конфликтов с участием этих групп.

«Медиация отличный и очень действенный метод урегулирования конфликтов и споров внутри компании. Но для эффективности рабочего взаимодействия, что непосредственно влияет на эффективность работы, одной лишь медиации бывает недостаточно. Очень важно уметь давать грамотную обратную связь, основанную на свершившихся фактах, а не на оценках. Хорошая новость в том, что медиация позволяет не только урегулировать отдельно взятый конфликт, недопонимание между коллегами и даже между командами, но и опосредованно обучает той самой правильной подаче обратной связи, поскольку сама процедура медиации строится на фактологическом анализе и не предполагает оценочных суждений», - добавляет Нинель Бокман, руководитель проекта «Медиация» в hh.ru.