Лишение свободы на 4 года: Северный флотский военный суд вынес приговор мурманчанину за призывы к насилию и экстремизм

Установлено, что мужчина, являясь противником специальной военной операции, размещал в проукраинских тг-каналах комментарии, оправдывающие атаки украинских силовых структур с применением БПЛА на гражданские объекты в России, а также призывал к насильственным действиям в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Сотрудники регионального управления ФСБ пресекли противоправную деятельность местного жителя 1985 года рождения.

Установлено, что мужчина, являясь противником специальной военной операции, размещал в проукраинских тг-каналах комментарии, оправдывающие атаки украинских силовых структур с применением БПЛА на гражданские объекты в России, а также призывал к насильственным действиям в отношении сотрудников правоохранительных органов.

По данному факту следственный отдел УФСБ возбудил и расследовал уголовное дело.

Северный флотский военный суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде четырёх лет лишения свободы в колонии общего режима.

Фото и видео: https://vkvideo.ru/video-192959349_456240364