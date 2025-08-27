Лишение свободы на срок 1 год 8 месяцев: вынесен приговор о фиктивной постановке на учёт иностранного гражданина в Мурманске

Прокуратурой Ленинского административного округа Мурманска поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 39‑летнего местного жителя обвиняемого по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации).

Как сообщает epp.genproc.gov.ru, в суде установлено, что в январе 2025 года подсудимый умышленно, за денежное вознаграждение, осуществил фиктивную постановку иностранного гражданина на учёт по месту пребывания в жилом помещении в Мурманске, без намерения последнего пребывать в данной квартире помещении и без намерения подсудимого предоставить ему жилую площадь.

В результате преступных действий подсудимого органы внутренних дел были лишены возможности осуществлять контроль за фактическим нахождением иностранного гражданина на территории Российской Федерации.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя о виновности подсудимого и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.