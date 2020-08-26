Мурманская область. Арктика (16+)26.08.20 08:30
Лишняя вода - с 26 августа начнётся водосброс с Иовской ГЭС-10
Каскад Нивских ГЭС филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1» уведомляет о планирующемся открытии водосброса Иовской ГЭС-10 с 26 августа с расходом до 400 куб. метров/с в связи с проведением осмотра гидротехнических сооружений.
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Денис
20.08.20 12:17
Прохожу службу в этом подразделении с июня 1998 года. Могу сказать, что работой очень доволен, хороший сплоченный коллектив, всегда подлежат в трудную минуту. Те, кто хочет служить в этом подразделени
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Максим
19.08.20 01:28
Большего бреда давно не читал, оптовая цена у нас что, выше розничной?!!))) *** Максим, обратите внимание на то, что цена бензина на АЗС дана за литр, а оптовые цены указаны за тонну. Редакция.
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