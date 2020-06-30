Литераторы Мурманской области получат гранты губернатора

Литераторы Кольского Заполярья получат гранты губернатора на поддержку творческой деятельности – соответствующее постановление подписано на днях в Мурманской области (https://npa.gov-murman.ru/postanovleniya/pgmo/). Документ отменяет ранее действовавшие в регионе гранты на издание литературного наследия и на поддержку издательской деятельности, и учреждает единый новый порядок предоставления финансовой помощи.

Согласно ему, уже в июле региональное министерство культуры объявит конкурс, по итогам которого писатели региона смогут получить до 100 тысяч рублей на издание произведений в номинации «Надежда литературы Арктики», и до 400 тысяч – в номинации «Мастер литературы Арктики».

К конкурсу допустят прозаические и поэтические произведения и сборники на русском языке, написанные авторами от 14 лет, постоянно проживающими в Мурманской области. Победителей определит конкурсная комиссия на основе оценок экспертов.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, среди экспертов – литераторы, литературоведы и литературные критики федерального уровня, до оглашения результатов организаторы сохранят их инкогнито.

Они оценят оригинальность творческой идеи, актуальность, образность, богатство языка, целостность и грамотность, соответствие формы содержанию, краеведческий компонент. Средства гранта можно использовать на предпечатную подготовку и полиграфические работы.

Литературные произведения должны быть изданы в регионе в 2020 году, часть тиража будет передана в фонды государственных областных и муниципальных библиотек региона.