Литераторы региона смогут получить до 350 тысяч рублей на издание книг, способствующих сохранению и укреплению традиционных российских ценностей

Максимальный размер гранта на издание на издание произведений писателей Мурманской области, способствующих сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей увеличен до 350 тысяч рублей. Соответствующее постановление подписано губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

Приём заявок соискателей на предоставление гранта в этом году начнется 25 апреля и продлится до 23 сентября. К участию в конкурсе будут приниматься литературные произведения индивидуальных авторов, а также сборники литературно-художественных произведений разных литераторов. Представленные на конкурс произведения должны способствовать сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, исторического и культурного наследия народов Российской Федерации, а также сбережению русского литературного языка, русской культуры или самобытных культур народов РФ.

Региональную финансовую поддержку могут получить авторы литературных произведений или составители коллективных сборников (альманахов, антологий) от 18 лет, проживающие в Мурманской области. По мере поступления рукописи будут переданы в Экспертный литературный совет, состав которого утверждён распоряжением губернатора Мурманской области и включает наиболее опытных и уважаемых литераторов региона: Александр Акопянц, Игорь Руднев, Вадимир Трусов, Илья Виноградов. Тираж издания за счёт средств гранта ограничен 300 экземплярами, не менее 25 из которых должны быть переданы в Мурманскую областную научную библиотеку для дальнейшего распределения в муниципальные библиотеки. В 2022 году на издание книг местных авторов в областном бюджете предусмотрено 1 млн 200 тысяч рублей.

Подробные условия конкурсного отбора рукописей представлены официальном сайте Министерства культуры Мурманской области по ссылке.

Как сообщает региональное Министерство культуры, данная мера поддержки появилась в 2021 году, тогда при финансовой поддержке из областного бюджета вышли в свет восемь новых книг заполярных писателей и поэтов: литературный альманах «Площадь Первоучителей», сборник произведений Дмитрия Коржова «Вперед, в прошлое!», сборник стихов Екатерины Гладышевской «Наизнанку», сборник стихов Юлии Колмогоровой «Танцуй всегда», сборник рассказов Ольги Ильницкой «Мир мелочей», сборник рассказов Анастасии Герасенко «Заполярная дорога», повесть «Таисия» Александра Рыжова и сборник рассказов Юлии Боднарюк «Шестой этаж без лифта».