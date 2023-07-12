Литераторы со всей России могут подать заявку на получение Арктической литературной премии

Продолжается приём заявок на всероссийскую Арктическую литературную премию. Премия была учреждена губернатором Мурманской области Андреем Чибисом совместно с Союзом писателей России.

Уникальная награда посвящена памяти писателя, полярника и общественного деятеля Виталия Маслова, который жил и работал в Мурманской области, участвовал в покорении Арктики на первом в мире атомном ледоколе «Ленин», возродил традицию празднования Дня славянской письменности и культуры, много лет руководил региональным отделением Союза писателей России.

Претендовать на получение премии могут литераторы со всей страны, главным условием отбора на участие является отражение арктической тематики в произведениях поэтов и писателей. Конкурсный отбор проводится один раз в два года в трёх номинациях: «Современная проза», «Современная поэзия», «Кольское Заполярье – ворота Арктики». Размер премии по каждой номинации составляет 250 тысяч рублей. Лауреаты и дипломанты премии приглашаются в Мурманскую область для участия в Арктическом литературном десанте.

Как сообщает региональное Министерство культуры, ходатайства о присуждении премии принимают по 1 октября 2023 года включительно. Далее экспертная комиссия оценит номинируемые произведения и до 25 декабря будет опубликован короткий список премии. До 1 марта 2024 года определят лауреатов и дипломантов. Торжественная церемония вручения всероссийской литературной премии имени Виталия Семеновича Маслова состоится в Мурманске в мае 2024 года.

Ознакомиться с конкурсной документацией и правилами подачи заявок на соискание премии можно на сайте регионального Министерства культуры.

Фото: https://gov-murman.ru