Литераторы со всей России могут подать заявку на получение Всероссийской Арктической литературной премии
Открыт приём заявок на Всероссийскую Арктическую литературную премию. Напомним, что премия была учреждена губернатором Мурманской области Андреем Чибисом совместно с Союзом писателей России. Уникальная награда посвящена памяти писателя, полярника и общественного деятеля Виталия Маслова, который жил и работал в Мурманской области, участвовал в покорении Арктики на первом в мире атомном ледоколе «Ленин», возродил традицию празднования Дня славянской письменности и культуры, много лет руководил региональным отделением Союза писателей России.
Претендовать на получение премии могут литераторы со всей страны, главным условием отбора на участие является отражение арктической тематики в произведениях поэтов и писателей. Конкурсный отбор проводится один раз в два года в трех номинациях: «Современная проза», «Современная поэзия», «Кольское Заполярье – ворота Арктики». Размер премии по каждой номинации составляет 250000 рублей. Лауреаты и дипломанты премии приглашаются в Мурманскую область для участия в Арктическом литературном десанте.
Ознакомиться с конкурсной документацией и правилами подачи заявок на соискание премии можно на сайте регионального Министерства культуры.
Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, в 2022 году первыми лауреатами Всероссийской Арктической литературной премии стали роман «Хождение к Студеному морю» Камиля Зиганшина из Уфы, сборник стихов «Метель» Андрея Попова из Сыктывкара, а также мурманский творец Дмитрий Коржов за книгу «Несмиренный живописец» и роман «Мурманцы».
Фото: https://gov-murman.ru