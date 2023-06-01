Северяне могут получить госуслуги, воспользовавшись сервисом выездного обслуживания МФЦ2 июня в Мурманске состоится акция «АвтоМотоДонор»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)01.06.23 17:00

Литераторы со всей России могут подать заявку на получение Всероссийской Арктической литературной премии

Открыт приём заявок на Всероссийскую Арктическую литературную премию. Напомним, что премия была учреждена губернатором Мурманской области Андреем Чибисом совместно с Союзом писателей России. Уникальная награда посвящена памяти писателя, полярника и общественного деятеля Виталия Маслова, который жил и работал в Мурманской области, участвовал в покорении Арктики на первом в мире атомном ледоколе «Ленин», возродил традицию празднования Дня славянской письменности и культуры, много лет руководил региональным отделением Союза писателей России.

Претендовать на получение премии могут литераторы со всей страны, главным условием отбора на участие является отражение арктической тематики в произведениях поэтов и писателей. Конкурсный отбор проводится один раз в два года в трех номинациях: «Современная проза», «Современная поэзия», «Кольское Заполярье – ворота Арктики». Размер премии по каждой номинации составляет 250000 рублей. Лауреаты и дипломанты премии приглашаются в Мурманскую область для участия в Арктическом литературном десанте.

Ознакомиться с конкурсной документацией и правилами подачи заявок на соискание премии можно на сайте регионального Министерства культуры. 

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, в 2022 году первыми лауреатами Всероссийской Арктической литературной премии стали роман «Хождение к Студеному морю» Камиля Зиганшина из Уфы, сборник стихов «Метель» Андрея Попова из Сыктывкара, а также мурманский творец Дмитрий Коржов за книгу «Несмиренный живописец» и роман «Мурманцы».

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)5 востребованных профессий в будущем, на которые можно обучиться бесплатно сейчас
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДА
-

Последние комментарии

7
19.05.23 19:55
хороший сюжет, вот только вранье говорите, осужденным на швейном производстве платят в месяц 34 рубля, хватит только на жвачку, большая мотивация работать
Комментарий к новости:УФСИН России по Мурманской области открыл выставку продукции действующих центров трудовой адаптации осужденных
Тот самый секретарь
18.05.23 22:50
Внезапно, "честный репортер который не перевирает слова и делает всё в точности по записи разговора" всё-таки переврал слова. Информация по письменному запросу СМИ предоставляется в течение семи дней
Комментарий к новости:Остаётся только надеяться, что беды не произойдёт, или Пока начальник БАМУ Росприроднадзора Сергей Михайлов отдыхает, его «подменил робот»
Алина
13.05.23 12:22
Возможности и потенциал большие. Их бы еще под личный контроль Валентины Ивановны!
Комментарий к новости:Валентина Матвиенко отметила, что Мурманская область – регион с большими возможностями и потенциалом
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал мурманчанам, что нужно учесть работодателям, изучая указ о призыве на военные сборы
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Гроздья винограда». Художественный сериал, 12 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Утверждено постановление об оплате посещения природных парков и заказников Мурманской области-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 8 копеек, доллар потерял почти 3 копейки-PRO Энергетику (18+)В пяти домах Мурманска специалисты ООО «АтомЦифроСбыт» установят 800 «умных» счётчиков-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 1 июня-PRO Нефть и газ (18+)Значительное снижение объёмов перевозки нефти и нефтепродуктов в январе-марте 2023 года ОЖД перекрывает другими грузами-PRO Законы (18+)Утверждено постановление об оплате посещения природных парков и заказников Мурманской области
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика