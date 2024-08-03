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Мурманская область. Арктика (16+)03.08.24 14:00

Литературная дискуссия в областной научной библиотеке открыла масштабный книжный проект «Читающий август» фестивального движения «Книжные маяки России»

Развитие книжной отрасли и литературного творчества во взаимодействии с фестивальным движением «Книжные маяки России» стало главной темой модерируемой дискуссии с онлайн-трансляцией на ресурсах проекта в центральном эфире фестиваля. 

Литературная дискуссионная площадка состоялась на базе областной научной библиотеки. Одним из модераторов мероприятия выступил организатор фестиваля «Книжный маяк Петербурга» и проекта «Книжные маяки России», член правления и председатель комитета по поддержке и развитию книгораспространения Российского книжного союза, член общественного совета при Министерстве культуры РФ Денис Котов, а участниками дискуссии – представители регионального и федерального литературных сообществ, заполярные библиотекари и писатели.

Планомерная работа в рамках нацпроекта «Культура» и регионального плана «На Севере – жить», успешно реализуемых в Кольском Заполярье в течение последних лет, сделала библиотеки области не только центрами культурной жизни, но и точками притяжения талантливых северян всех возрастов.

О том, как правительство региона поддерживает библиотечную отрасль и писательское дело, рассказала заместитель министра культуры Мурманской области Ольга Анисимова.

«Поддержка литературного творчества осуществляется на различных этапах: начиная от самых молодых писателей и до мэтров, которые становятся известны по всей России. Для совсем юных дарований существует конкурс детской рукописной книги. Лучшие писатели от 18 до 35 лет награждаются премией Баёва-Подстаницкого, а те, кто старше, могут претендовать на всероссийскую премию Виталия Маслова. Также осуществляется поддержка ведения деятельности профессиональных творческих союзов», – отметила замглавы профильного ведомства.

Благодаря всестороннему содействию областного правительства ежегодно в регионе проводится масса мероприятий по популяризации чтения и поддержки библиотечного сообщества, а в прошлом году Мурманск получил статус библиотечной столицы России. Почётное звание позволило Кольскому Заполярью стать точкой старта первой уникальной книжной экспедиции – автопробега «Дорога на маяк». Это яркое событие объединило молодёжь, мотолюбителей, библиотекарей и литераторов.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, участники дискуссионной площадки обсудили перспективы книжного автотуризма и сотрудничества с фестивальным движением «Книжные маяки России»: представители нашего региона поделились успешным опытом проведения прошлогоднего автопробега. Развитая библиотечная инфраструктура Мурманской области будет интегрирована в федеральные туристические маршруты проекта «Книжные маяки», а сотрудничество в сфере книжного автотуризма и продвижения чтения с коллегами из других регионов продолжит развиваться.

Литературной дискуссией был открыт масштабный книжный проект «Читающий август» фестивального движения «Книжные маяки России». Следить за мероприятиями проекта можно в режиме онлайн в группе движения.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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