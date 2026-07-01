Литературное Заполярье: впервые вышел в свет «мурманский» номер журнала «Роман-газета»

Впервые в истории один из главных литературных журналов России «Роман-газета» полностью посвятил свой выпуск заполярной прозе. Номер получил название «Отсюда начинается Россия...» и объединил произведения писателей, чьи жизнь и творчество связаны с Кольским полуостровом. Среди авторов – Виталий Маслов, Борис Блинов, Дмитрий Коржов, Анастасия Герасенко, Дмитрий Ищенко и другие.

«Самые значимые отечественные литературные труды печатались и печатаются именно в журнале «Роман-газета». Поэтому публикация сборника с работами наших прозаиков – большая честь. Это ещё одно подтверждение того, что местные авторы находятся на высоком уровне и достойны внимания не только северян, но и жителей всей страны», – подчеркнула министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

Глава ведомства получила экземпляр нового выпуска от председателя Мурманского отделения Союза писателей России, составителя номера Ильи Виноградова.

«Это прекрасная возможность познакомиться с первым рядом заполярных прозаиков второй половины XX – начала XXI века. Издание «мурманского» номера «Роман-газеты» стало важным шагом в деятельности Мурманского отделения Союза писателей России по продвижению работ наших авторов на общероссийском уровне», – отметил Илья Виноградов.

Тираж номера – более 1100 экземпляров. Он уже поступает в библиотеки региона и в свободную продажу.

Поддержка литературного творчества и популяризация чтения – важные направления народной программы «На Севере – жить!», отмечает Министерство культуры Мурманской области.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457288653%2Fwall-139605315_33246