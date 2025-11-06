Литературные чтения «Колычевская осень» состоятся в «Научке»

8 ноября с 13.00 до 22.00 все участники встречи могут познакомиться с книжной и виртуальной выставками, посвящёнными творчеству Николая Владимировича Колычева.

Юные участники мероприятия смогут проявить своё мастерство в изготовлении открытки в технике оригами по мотивам стихотворений поэта. Предварительная запись по телефону 8 (8152) 45-63-25.

Школьников, студентов и любителей поэзии Заполярья ждут просветительская акция «Колычевский диктант» и викторина «Поэзия на карте края».

Как сообщает vk.com/murmannauchka, подарком для мурманчан станет литературно-музыкальная программа «Три слова: я тебя люблю…» в исполнении актрисы Новгородского областного академического театра драмы имени Ф.М. Достоевского Натальи Егоровой.

Завершит литературные чтения встреча с поэтами Мурмана «Заполярье – земля поэтов». Заполярные литераторы прочитают свои стихи и поэтические строки Николая Колычева. (6+)

Фото: https://vk.com/murmannauchka?z=photo-44573273_457295599%2Fbd2d5865352c7e895e