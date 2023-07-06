Литературные истории и архитектурные тайны: северян и гостей Мурманска ждут увлекательные пешеходные экскурсии

Сотрудники научной библиотеки и художественного музея Мурманской области разработали уникальные пешие экскурсии, которые позволят гостям познакомиться с заполярной столицей, а северянам – открыть Мурманск с другой стороны.

Специалисты Мурманской областной научной библиотеки приглашают на экскурсию «Мурманск. Литературные истории». Её основа – более чем вековая история заполярной столицы, которая нашла отражение в произведениях писателей, знакомых нам с детства. И, кстати, упоминания о Мурманске встречаются в книгах намного чаще, чем можно себе представить. Максим Горький, Константин Паустовский, Андрей Некрасов, Александр Беляев, Марина Цветаева, Михаил Булгаков – это далеко не весь список героев, о которых пойдет речь. Экскурсия разработана главным библиотекарем отдела краеведения, аттестованным гидом-переводчиком Алёной Бахтиной. В основе маршрута – литературный путеводитель по Мурманску, изданный доктором исторических наук, профессором Павлом Федоровым.

Старт маршрута – у главного входа научной библиотеки. Ближайшая дата и время прогулки – 8 июля в 15.00. Приобрести билет можно по ссылке. Обращаем внимание, что оплатить экскурсию можно по «Пушкинской карте».

Как сообщает региональное Министерство культуры, Мурманский областной художественный музей приглашает на интерактивную прогулку «Мурманск архитектурный». Заведующая отделом по работе с посетителями Арина Чубарь разработала уникальный маршрут, пройдя по которому можно узнать в каком стиле построены здания проспекта Ленина, какой «дворец» возвышался над всеми постройками в первой половине XX века и сколько зданий вокзалов было возведено в Мурманске.

Архитектурные прогулки будут проводиться 6 и 13 июля, начало – в 15.00, сбор группы – по адресу: г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13, на 1-ом этаже у кассы музея. Записаться на экскурсию можно по телефону 8(8152)45-63-10.

Фото: https://gov-murman.ru