Литературные проекты, реализуемые в Мурманской области, презентовали в одном из крупнейших вузов Индии – Университете Джавахарлала Неру

Представление проектов состоялось в рамках организованной при поддержке посольства России в Индии встречи студентов и преподавателей Центра изучения русского языка университета с поэтом, журналистом, руководителем мурманского отделения Союза писателей России Ильей Виноградовым.

Северный автор рассказал участникам мероприятия о литературе Кольского Заполярья, основных проектах, включая Арктическую литературную премию имени В.С. Маслова и мурманский литературный фестиваль «Капитан Грэй». Гости встречи увидели запись Первого арктического литературного пленэра «Поэтическое место силы», записанного в рамках фестиваля в Териберке и собравшего лучших российских поэтов – экспертов и лауреатов фестиваля «Капитан Грэй». Видеофильм с видами арктической природы и стихами известных современных авторов вызвал большой интерес у индийской стороны. Это первый показ арктического пленэра за рубежом. До этого он был успешно представлен во многих городах России, собрал десятки тысяч просмотров в сети Интернет, а сама идея была воплощена и на ряде других всероссийских фестивалей.

Участники встречи в Дели обсудили литературную жизнь в обеих странах и перспективы сотрудничества университета с северными писателями. Библиотека вуза получила в подарок книги писателей Мурманска, в том числе уникальную антологию поэзии Кольского края, составленную Дмитрием Коржовым и увидевшую свет в прошлом году благодаря поддержке правительства Мурманской области.

«Было приятно увидеть неподдельный интерес индийцев к русской литературе, в том числе современной. Уверен, обоюдное желание развивать сотрудничество будет воплощено в совместных проектах, некоторые из которых мы уже обсудили», – отметил поэт Илья Виноградов.

Как сообщает региональное Министерство культуры, в мероприятии также приняли участие дипломаты посольства России в Индии, сотрудники Русского дома в Нью-Дели. Модератором встречи выступила руководитель проектного офиса Совета молодых литераторов Союза писателей России Татьяна Филиппова.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457263558%2Fwall-139605315_20607