Литературный диктант Мурманской областной научной библиотеки объединил 40 тысяч участников из 24 стран

Мурманская областная научная библиотека в четвертый раз провела «Литературный диктант». В этом году акцию поддержали около 40 тысяч человек из 24 стран. Впервые к проекту присоединились Индия, Палестина, Мексика, Испания и Мальта – всего было зарегистрировано свыше 1500 площадок.

Лидерами по числу участников среди российских регионов стали Мурманская область – 2510 человек, Челябинская область – 1400 человек и Свердловская область – 1389 человек. За пределами России максимальное количество участников было в Республике Таджикистан – 1435 человек.

По количеству победителей диктанта в России лидируют Ямало-Ненецкий автономный округ – 193 человека, Ставропольский край – 154 человека и Мурманская область – 147 человек.

Региональное Министерство культуры, отмечает, что международная просветительская акция, которая проходит по инициативе Мурманской областной научной библиотеки в партнёрстве с Всероссийской библиотекой иностранной литературы им. М.И. Рудомино и при поддержке Министерства культуры Мурманской области, призвана объединять любителей и знатоков русской литературы по всему миру.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/