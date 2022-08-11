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Мурманская область. Арктика (16+)11.08.22 17:00

«Литературный диктант» областной научной библиотеки – в тройке победителей всероссийского конкурса

Открытая просветительская акция «Литературный диктант», организованная Мурманской областной научной библиотекой, вошла в тройку лидеров по итогам всероссийского интернет-голосования конкурса «Ревизор-2022». Инициатива команды учреждения была представлена в номинации «Чтение XXI века. Лучшие проекты по продвижению книги и чтения» и получила активную поддержку участников со всей страны.

Впервые диктант состоялся в 2021 году при поддержке регионального министерства культуры. Тогда в качестве площадок к акции присоединились 132 организации из 42 двух регионов страны и ближнего зарубежья, а сам диктант написали более 3500 человек. Цель акции – привлечь внимание общества к проблеме литературной грамотности, дать возможность участникам получить независимую оценку их знаний в области русской литературы.

Благодаря проекту Мурманская область вошла в тройку лидеров Всероссийского конкурса «Самый читающий регион» 2021 года. Мероприятие было высоко оценено и признано одним из самых значимых литературных проектов страны.

Как сообщает региональное Министерство культуры, в этом году акция пройдёт во второй раз – проверить свои знания все желающие смогут 29 сентября. На данный момент получено уже около 500 заявок на участие со всей России и из 11 стран ближнего и дальнего зарубежья.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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