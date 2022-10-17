«Литературный диктант» областной научной библиотеки написали более 26 тысяч человек

Мурманская областная научная библиотека подвела итоги Международной просветительской акции «Литературный диктант». Акция, посвященная классической русской литературе и произведениям современных авторов, прошла в сентябре при поддержке Министерства культуры Мурманской области во второй раз. Заполярную инициативу поддержало более 26 тысяч человек из разных стран.

Лидерами по числу участников среди российских регионов стали Челябинская область и Красноярский край, где свои знания проверили более 1500 человек. Активно откликнулись и северяне: в Мурманской области диктант написали 1273 человека. В Москве акция объединила более 1000 участников. Успешно прошёл «Литературный диктант» и за пределами России: в Казахстане к акции присоединились 1134 человека, в Донецкой и Луганской народных республиках – 784 человека. Высокий интерес к мероприятию проявили любители русской литературы в Киргизии и Узбекистане. «На отлично» справились с заданиями 340 знатоков, а больше всего отличников – в Москве и республике Казахстан.



Как сообщает региональное Министерство культуры, в 2021 году, когда «Литературный диктант» писали впервые, к акции присоединились более 3500 любителей чтения из России и ближнего зарубежья. Проведение акции принесло Мурманской области победу в конкурсе «Самый читающий регион».







Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457263257%2Fwall-139605315_20325