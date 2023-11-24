Литературный фестиваль «КнигоЛед» стартует в Мурманске

Фестиваль организован Центральной городской библиотекой Мурманска при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и комитета по культуре администрации города Мурманска. Партнёром мероприятия выступила Мурманская областная научная библиотека.

В программе: встречи с писателями и презентации книг, лекции и дискуссии, творческие мастер-классы и литературные баттлы, концерты-квартирники, квизы и викторины. В качестве приглашенных спикеров на площадках фестиваля выступят не только местные поэты и писатели, журналисты и музыканты, но и авторы из других регионов страны, например, автор «Петровы в гриппе и вокруг него», «Опосредованно» и «Оккульттрегер» Алексей Сальников.

Тематические площадки будут посвящены современной русской прозе, русским комиксам и графическим романам, детективам и триллерам, научно-популярной литературе, фантастике и детской литературе.

Мероприятия фестиваля будут проходить на следующих площадках: «Игры в классиков» — просп. Кольский, 93; «Автостопом по реальности» — ул. Чумбарова-Лучинского, 40/3; «Море историй Доброго великана» — ул. Генерала Фролова, 4/6; «Просто фантастика» — ул. Карла Маркса, 29; «Очень странные дела» — пр-д Капитана Тарана, 14; «Мир рисованных историй» — ул. Шабалина, 59; «Направление Север» — ул. Капитана Маклакова, 45.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457268022%2Falbum-139605315_00%2Frev