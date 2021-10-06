Литературный фестиваль «Табуретка» пройдёт 9-10 октября в Мончегорске

Сюда приедут известные писатели, поэты, музыканты и театральные проекты. Они проведут десятки встреч, мероприятий, мастер-классов и чтений для жителей города

Фестиваль «Табуретка» в Мончегорске состоится уже в пятый раз, но в этом году впервые в октябре — сроки его проведения были перенесены из-за эпидемиологических ограничений. Все события пройдут в Мончегорском городском центре культуры. Два дня фестиваля пространство центра будет заполнено самыми разными активностями, связанными с литературой и культурой, интересными для участников, зрителей и читателей любого возраста. Программу фестиваля готовит фонд «Живая классика» при поддержке ГК «Норникель» и администрации Мончегорска.

Творческие встречи на фестивале проведут известный телеведущий, сценарист Михаил Марфин и один из самых читаемых писателей последних лет, переводчик, литературный критик Алексей Поляринов. Поэтесса Анна Сеничева подготовила для гостей фестиваля поэтический концерт и мастер-класс по стихосложению.

Любители технических новинок смогут побывать в виртуальной реальности Государственного Эрмитажа и с помощью VR-оборудования прогуляться по залам с Константином Хабенским и даже полетать над Дворцовой площадью. Также в программе — виртуальная реальность по литературным произведениям и робот «Аморфус», реагирующий на прикосновения.

В театральной программе фестиваля комедийное шоу «Выкрутасы» Арктического театра и спектакль «Театр в кармане» театра «Волшебная лампа». Попробовать себя в роли артиста можно будет на занятиях театральной студии «Ах!». Каждый день на фестивале — большое театрализованное шествие уличного театра «Картония».

Для детей и взрослых открыто много площадок с мастер-классами и играми: тут можно будет сочинять стихи, делать литературные флаги, раскрашивать костюмы героев романов Достоевского и готовить с шеф-поваром литературные блюда. Активное участие в программе принимают библиотеки региона, а материалы для занятий прислали музеи и детские проекты из Петербурга и Москвы. Отдельная часть программы посвящена саамской литературе — тут пройдут презентации альманаха саамской литературы, изданного «Живой классикой» и ГМК «Норникель», можно будет поиграть в саамские игры и купить сувениры на выставке-ярмарке народных промыслов.

«В этом году фестиваль отмечает свой первый юбилей. За эти годы его посетили многие известные артисты, писатели и культурные деятели, а для жителей Мончегорска и Мурманской области он стал важной культурной традицией, — отмечает заместитель генерального директора Кольской горно-металлургической компании Максим Иванов. — Приятно, что в условиях коронавируса получается провести такое значимое мероприятие, оно продолжит радовать жителей, неравнодушных к поэзии и литературе. Литературный фестиваль — это ещё один вклад компании в развитие Мончегорска, чтобы позиционировать его не только как центр металлургии и промышленности, но и как центр культурного развития».

Фестиваль ждёт гостей 9 октября - с 12 до 20 часов, 10 октября - с 12 до 19 часов. Вход на все события — свободный, но необходима регистрация: https://forms.gle/uJ2WNsevfxyqBZSDA

Полная программа мероприятий: https://disk.yandex.ru/d/wOfDdaCkFw7ebg

Среди гостей фестиваля будут разыгрываться призы. Чтобы поучаствовать в розыгрыше призов, нужно будет отметить посещение фестиваля в «ВКонтакте» или «Instagram» и поставить хэштег #табуретка2021.