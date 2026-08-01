«Литературный шатёр» развернётся на юбилейном фестивале «Табуретка» в Мончегорске

Уже сегодня в городе металлургов на площади Революции пройдёт X фестиваль искусств «Табуретка». В этом году программа построена вокруг концепции шести органов чувств, а одной из площадок станет «Литературный шатёр» с участием областных учреждений культуры.

Для участников фестиваля в шатре областная научная библиотека проведёт интеллектуальные семейные игры, ярмарку литературных предсказаний и театральные чтения стихов. Союз писателей России организует выставку книг, встречи с мурманскими авторами, квест «Литературный Мурманск», мастер-класс по рисованию 3D-ручкой и лекцию «Обучаем ИИ». Дворец культуры имени С.М. Кирова научит русской вышивке, изготовлению блокнотов и вязаных браслетов. А областная детско-юношеская библиотека проведёт мастер-класс по созданию картин в мозаичной технике из стекла.

Традиционно будет работать книжная лавка мурманской «Научки» с изданиями региональных авторов и книгами об истории, природе и традициях народов Кольского края.

На других площадках фестиваля его гостей пригласят на мастер-классы Парфюмерного союза России и создание арт-объекта «Купание красного лося»; на спектакли театров «Плут» и «Эскизы в пространстве»; на премьеру фильма с участием Андрея Малахова, Алексея Гомана и DJ Грува. Хедлайнер вечера — рэп-исполнитель Антоха МС.

Вход на все мероприятия свободный. Подробная программа — в группе события.

Фото: https://vk.ru/murmanculture?z=photo-139605315_457289266%2F1f041e0e604cea2f41