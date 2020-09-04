Лобовое столкновение - девять человек пострадали в ДТП на автодороге Кола-Лотта

Девять человек пострадали в результате аварии на 29-м км трассы Кола-Лотта под Мурманском, семеро из них госпитализированы. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Мурманской области.

4 сентября в 11.10 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о ДТП на 29-м км автодороги Кола-Лотта. Произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Пострадали девять человек, семеро из них госпитализированы в медицинские учреждения Мурманской области, двое пострадавших обслужены амбулаторно.

В пресс-службе уточнили, что спасатели установили ограждение зоны дорожно-транспортного происшествия, провели осмотр места аварии и оказали предварительную помощь пострадавшим, в настоящее время принимаются дополнительные меры безопасности.

В пресс-службе ГИБДД УМВД России по Мурманской области уточнили, что столкнулись автомобили «Ford» и «Nissan». Водитель «Ford» при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущества идущему по главной дороге по направлению от контрольно-пропускного пункта «Лота» на границе с Финляндией в сторону города Колы автомобилю «Nissan».

На месте происшествия работает экипаж дорожно-патрульной службы.