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Мурманская область. Арктика (16+)27.12.22 13:00

«Логистический хаб», или Экзамен - это праздник

Учащиеся 10-го и 11-го транспортно-логистических классов (ТЛК) гимназии №8 г. Мурманска, над которой шефствует АО «Мурманский морской торговый порт», в канун Нового года сдавали экзамены и проходили контрольные испытания.

Первыми проверить свои знания довелось десятиклассникам, которые только в этом году приступили к изучению основ логистики. Им было предложено принять участие в интеллектуальной игре «Логистический хаб», которая проходила трёх раундах: «Своей игре» по профессиональным терминам Incoterms на английском языке; викторине, посвященной АО «ММТП»; и шуточном турнире по строительству маяков из спагетти и зефира. Суть последнего испытания заключалась в том, чтобы из предложенных материалов построить максимально высокую модель маяка, которая должна была простоять без поддержки посторонних предметов или рук в течение 30 секунд. Отметим, что ребята достойно справились и с этой непростой задачей. По итогам испытаний пять гимназистов были удостоены дипломов победителя, ещё пять – призёров, и все без исключения получили дипломы участника.

На следующий день эстафету у десятиклассников подхватили учащиеся 11-го профильного транспортно-логистического класса. Они сдавали выпускной экзамен по направлению «Основы логистики». Его провели педагоги учебного заведения и представители АО «ММТП». Итоговое испытание было организовано заранее, чтобы создать ребятам более комфортные условия для успешной подготовки и сдачи Единого государственного экзамена в конце учебного года.

Как и в прошлом году, проверка профильных знаний прошла в форме интеллектуальной игры. Участников ждала викторина от АО «ММТП», а также итоговое испытание по маркетингу – надо было создать и представить собственную рекламу вещи, которую надо было достать наугад из новогоднего мешка. А ещё командам надо было принять участие в «коммуникативных боях» по принципу «каждый с каждым». Всего было проведено шесть таких интеллектуальных состязаний. Каждое из них состояло из двух «поединков», в которых команды менялись ролями. По окончании игры командам, занявшим первые места, были вручены дипломы победителей, а их спарринг-партнерам - дипломы призеров.

«Игровая форма проведения экзаменов – это современный формат, который нами хорошо опробован и подтвердил свою эффективность. Он позволяет ребятам более полно раскрыть свой потенциал, а экзаменаторам составить более объективное представление об уровне их подготовки», - отметила начальник отдела по оценке и развитию персонала АО «ММТП» Мария Пономарева.

Мария Пономарева подчеркнула, что все десяти- и одиннадцатиклассники продемонстрировали высокий уровень знаний, которые они получили за период обучения в транспортно-логистическом классе. А значит, в случае, если они захотят связать свою будущую профессиональную жизнь с этой сферой, у них есть шанс поступить в высшие учебные заведения по направлению «Логистика», в том числе, при поддержке Мурманского морского торгового порта. Эта информация стала дополнительным подарком ученикам к Новому году, которые они получили от АО «ММТП» после экзаменационных испытаний.

 

Фото: http://portmurmansk.ru/ru/press/news/?section=full&id=4148

Комментарии

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