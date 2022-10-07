«Логистика покоряет Арктику» - в МАГУ успешно прошёл региональный форум-соревнование

В Мурманском арктическом государственном университете прошёл региональный хакатон «Логистика покоряет Арктику». Местом его проведения стала новая университетская площадка «Точка кипения», созданная для диалога между университетом - центром подготовки кадров будущего, индустриальными заказчиками и бизнесом, региональными властями, городскими сообществами и лидерами инновационных проектов.

В формате научного турнира в течение двух дней команды школьников и студентов решали задачи по разработке транспортно-логистических схем деятельности Мурманского морского торгового порта, в том числе при транспортировке навалочных грузов из Мурманска в Азию. Задачи для хакатона были сформулированы представителями АО «ММТП».

«Подобные встречи – это один из форматов работы нашего предприятия со школьниками и студентами, которые изучают профильные для нас дисциплины и потенциально могут прийти на работу в Мурманский морской торговый порт. Он эффективен и приносит свои результаты», - сказала член жюри, начальник отдела оценки и развития персонала АО «ММТП» Мария Пономарева.

Яркий тому пример – опыт члена жюри форума стивидора грузового района №2 АО «ММТП» Владислава Кузнецова. Он сам является выпускником Мурманского арктического государственного университета, где обучался по направлению «Логистика». Производственную практику Владислав проходил в ММТП, а в этом году пришел на работу в порт и своим выбором доволен – работа интересная и динамичная.

«В рамках хакатона ребята выстраивали полноценную транспортно-логистическую схему. Они определяли, кому отправлять груз, какой маршрут является оптимальным, какие суда целесообразно использовать с учетом осадки и возможностей порта, производили необходимые расчеты. В целом можно сказать, что у всех участников направление мысли было верное, все работы – достойного уровня», - сказал Владислав Кузнецов.

По оценкам организаторов, результаты научного турнира превзошли самые смелые ожидания. Ребята смогли не только рассчитать продолжительность и стоимость доставки, оценить риски, предусмотреть влияние внешних факторов, но и обосновать выбранный маршрут, взвесив все преимущества и недостатки. Решением жюри первое место разделили команды гимназии № 8 г. Мурманска и 4 курса направления подготовки «Менеджмент и логистика» Мурманского государственного арктического университета. Мурманские портовики поздравляют победителей и участников хакатона и желают новых успехов!

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457250225%2Fwall-149919532_2770