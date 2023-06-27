Локейшен-тур по Кольскому полуострову вдохновил авторов на съёмки продолжения сериала «Заполярный вальс»

Пятый локейшен-тур, организованный региональным Центром развития кинопроизводства при поддержке правительства Мурманской области, вновь познакомил российских кинематографистов с красотами региона.

За 4 дня 12 российских продюсеров, режиссеров и сценаристов, среди которых представители кинокомпаний «Мосфильм», «Гамма продакшн» и «Всемирные Русские Студии», побывали в заполярной столице, увидели Териберку и Хибины, а также познакомились с бытом коренного малочисленного народа Севера – саами.

Предыдущие поездки не раз вдохновляли участников на создание фильмов и сериалов. В числе реализованных проектов – неоднократный лауреат фестивалей «Туман», фильм «Незамерзающий порт надежды» и сериал «Баренцево море», с успехом прошедший в эфире федерального телеканала.

Ещё одним примером, подтверждающим эффективность проведения туров, стал многосерийный проект «Заполярный вальс». Первый сезон сериала побил рекорды зрительского внимания в стране – по данным исследований аудитории телеканалов, каждый четвёртый зритель включал канал «Россия-1» в дни проката многосерийной ленты.

После нынешнего локейшен-тура создатели сериала уже заявили о желании вернуться в Мурманскую область для съёмок второго сезона «Заполярного вальса».

Как сообщает региональное Министерство культуры, локейшен-туры по Кольскому Заполярью являются частью комплексной программы правительства Мурманской области по развитию киноиндустрии в регионе. С 2018 года их организует Центр развития кинопроизводства при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Фото: https://gov-murman.ru