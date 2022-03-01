«Локомотивы роста» возглавила представитель АО «ММТП»

Начальник отдела по социальным вопросам АО «ММТП» Светлана Рудакова стала региональным координатором партийного проекта «Локомотивы роста». Об этом было объявлено на областной отчётно-выборной конференции партии «Единая Россия», которая прошла в минувшие выходные в Мурманске. В её рамках также была дана оценка проводимой работы, избраны политсовет и президиум.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, пюодавляющее большинство поддержало кандидатуру Андрея Чибиса, вновь избранного секретарем Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия».

«Партия это – люди. Сила Севера в людях и принципиально важно, что идет постоянное обновление наших однопартийцев, которые, действительно, по-настоящему, в подавляющем большинстве заслуживают искреннего уважения со стороны своих избирателей, коллективов, жителей городов и поселков», - сказал секретарь Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Чибис.

В рамках конференции были названы новые, определенные по итогам конкурсного отбора координаторы партийных проектов «Крепкая семья», «Детский спорт», «ПолитСтартап», «Единая страна – доступная среда», «Локомотивы роста», региональным координатором которого стала представитель АО «ММТП».

«У нас за плечами большой опыт реализации совместных проектов. Это всероссийские акции «Мы вместе», «Автоволонтерство», «Сад Памяти» и многие другие. «Локомотивы роста» - новая задача, которая призвана объединить усилия предприятий и органов власти в интересах жителей Мурманской области», - сказала региональный координатор партийного проекта «Локомотивы роста» Светлана Рудакова.

Фото: http://portmurmansk.ru/ru/press/news/?section=full&id=3927