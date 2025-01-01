«Ломоносовка» — в числе финалистов Всероссийского конкурса

Межпоселенческая библиотека Кольского района имени М.В. Ломоносова стала финалистом Всероссийского конкурса «Золотая полка – 2024» в двух номинациях: «Лучший модельный фонд общедоступной библиотеки» среди центральных городских библиотек и «Лучшее эссе об использовании электронных ресурсов».

Как сообщает vk.com/murmanculture, конкурс проходил с 3 июля по 15 декабря в рамках национального проекта «Культура». Его цель — поддержка и развитие библиотек, а также выявление лучших практик. Так, в этом году в конкурсном отборе лучших практик формирования и продвижения библиотечных фондов участвовали модельные библиотеки, модернизированные в 2023 году. На конкурс было принято 89 заявок из 46 регионов России.

Победители будут объявлены и награждены на XV Всероссийской научно-практической конференции, которая пройдёт в Санкт-Петербурге 25-28 марта 2025 года.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457281646%2Fwall-139605315_29132