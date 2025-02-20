Ломовоз для Мурманска: регоператор обновляет парк техники для работы в Заполярье

Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) – Мурманский филиал АО «Ситиматик» приобрёл три единицы техники для работы в коммунальной сфере.

Два мультилифта будут обеспечивать транспортировку ТКО с мусороперегрузочных станций в Александровске и Североморске, что не только снизит нагрузку на них, но и повысит эффективность их работы. Мультилифты выполнены на базе автомобиля «МАЗ», снабжены мощным крюковым зацепом, при помощи которого на платформу устанавливается контейнер с грузом уплотненных ТКО. Общая разрешенная масса такого автомобиля – 33 тонны.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», ломовоз – автомобиль, снабженный специальным механизмом («рукой»), при помощи которого он самостоятельно может загружать в кузов различные грузы. Его будут использовать для работы в Мурманске – спецтехника нужна для расчистки захламленных контейнерных площадок в том случае, если традиционные способы погрузки ТКО неэффективны. Из-за обилия осадков в зимний период необходимость использования ломовоза стала ещё острее – благодаря этой машине крупногабаритные отходы можно вывезти в считанные часы. Сбор такого мусора производится раз в неделю, из-за перепадов температуры КГО нередко превращаются в плотный ком и без спецтехники их вывезти невозможно.

Сейчас в Мурманской области насчитывается почти 7 тысяч контейнерных площадок. На маршрутах транспортирования ТКО на всей территории региона задействованы свыше 120 единиц специализированной техники, отличающейся большой вместимостью, хорошим коэффициентом сжатия и способностью работать в сложных погодных условиях.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».