Ловкача, который использовал номера с чужих авто, чтобы совершать хищения топлива на АЗС, будут судить

Управлением организации дознания УМВД России по Мурманской области окончено расследование по уголовному делу, возбужденному в отношении мурманчанина, совершившего шестнадцать преступлений. Мужчина обвиняется в серии краж, хищениях номерных автомобильных знаков и подделке идентификационного номера своего транспортного средства.

Согласно материалам уголовного дела злоумышленник с апреля по июнь 2020 года совершил 5 хищений топлива с автозаправочных станций и 7 хищений камер наружного наблюдения, установленных на фасадах зданий областного центра. Кроме того, его подозревают в 2 кражах государственных регистрационных номеров с автомобилей, которые впоследствии злоумышленник дважды использовал для совершения хищений топлива. Общий ущерб, причиненный потерпевшим в результате преступной деятельности, составил 55 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по фактам были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 158 УК (кража), частью 1 статьи 325.1(неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства) и частью 1 статьи 326 (подделка идентификационного номера транспортного средства) УК РФ.

Сотрудниками полиции были просмотрены видеозаписи моментов совершения хищений, взяты показания потерпевших и свидетелей. В ходе оперативно-разыскных мероприятий мужчину задержали. Мурманчанин вину в инкриминируемых преступлениях признал в полном объеме и дал признательные показания. Похищенное имущество было частично изъято.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.