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Мурманская область. Арктика (16+)22.12.21 15:00

Ловозерские исполнители победили в музыкальной премии саамского радио Швеции

Музыкальная композиция ловозерцев Ярсэма Галкина и Романа Яковлева стала победителем музыкальной премии «Sampi 2021» на «Радио Швеции». Всего в конкурсе участвовали 20 саамских исполнителей. За рэп россиян было отдано 196 голосов из 1205.

Песня рэп-дуэта, исполненная на кильдинском диалекте саамского языка, Moajnas 'Seejjtjaa' vr bajas («Моайнас Се̄ййтъя̄вьр баяс») в свободном переводе означает название легенды о воде у жертвенного камня.

Своей песней молодые исполнители стараются популяризировать саамский язык и привлечь внимание к его сохранению. Автор текста – Ярсэм Галкин, автор музыки – Роман Яковлев.

Как сообщает региональное Министерство внутренней политики, в апреле этого года песня «Моайнас Се̄ййтъя̄вьр баяс» заняла третье место на конкурсе саамской песни «Саамский Гран-при 2021». Конкурс ежегодно проводится во время Пасхального фестиваля саамов и считается его самым зрелищным событием. В рамках мероприятия проводятся соревнования среди исполнителей традиционного йойка и современных саамских песен из Норвегии, Финляндии, Швеции и России.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/432499/#&gid=1&pid=1

 

 

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