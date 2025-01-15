«Ловозерские мотивы»: состоится открытие выставки живописных работ Владимира Володькина

В Выставочном зале города Мурманска 17 января в 14.00 состоится торжественное открытие выставки живописных работ Владимира Володькина «Ловозерские мотивы».

Как сообщает vk.com/exhallmurmansk, Владимир Геннадьевич Володькин родился в 1958 году в городе Кировске Мурманской области, однако настоящей Родиной для него стало саамское село Ловозеро.

По воспоминаниям родителей, Владимир уже в детском саду проявлял интерес к рисованию и лепке. Особенно его увлекали изображения оленьих упряжек. Когда в Ловозеро открылась художественная школа, он без колебаний поступил в неё. Первым его учителем стала Приходченко Нина Григорьевна.

Несколько лет назад Владимир решил показать свои работы в музее и библиотеке Ловозера. Затем его произведения выставлялись в Ревде, Ковдоре, Апатитах, Коле, Мурманске и других городах.

Владимир много путешествовал по родному краю. Он посетил практически все оленеводческие бригады и тони, отдалённые населённые пункты и туристические базы от Дальних Зеленцов до Терского берега. Полученные впечатления всегда находили и продолжают находить отражение в его живописных работах.

Выставка будет работать по 11 февраля 2025 года. (6+).

Фото: https://vk.com/exhallmurmansk?z=photo-91092720_457246949%2F4cb396c445baac3124