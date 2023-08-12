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Мурманская область. Арктика (16+)12.08.23 17:00

Ловозерские спортсмены завоевали серебряную и бронзовую медали на Берингийских играх в Анадыре

Берингийские игры - важная составляющая масштабного фестиваля «Берингов пролив», посвящённого коренным народам Арктики. Событие состоялось в городе Анадырь Чукотского автономного округа.

Берингийские игры имеют более чем 30-летнюю международную историю, но только второй год в нём участвуют российские регионы, входящие в арктическую зону: Республики Карелия, Коми, Саха, Красноярский край, Архангельская и Мурманская области, Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также Дальневосточный федеральный округ.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, спортсмены соревновались в дисциплинах северного многоборья, которое активно развивается в некоторых регионах арктической зоны нашей страны. Состязались женщины и мужчины в восьми видах программы: «Тройной национальный прыжок», «Аляскинский высокий удар», «Прыжок с колен», «Высокий удар одной ногой», «Достать одной рукой», «Удар двумя ногами», «Перетягивание ленты головой», «Перетягивание палки».

Кольское Заполярье представляли спортсмены Ловозерского района, показавшие прекрасные результаты. В состав сборной команды региона вошли Артем Пересыпкин, Даниил Крылов, Милена Дибирова, Алёна Лисицинская.

Артём Пересыпкин завоевал «серебро» в категории «Достать одной рукой». Милена Дибирова стала третьей в категории «Перетягивание палки».

Напомним, что Берингийские игры прошлого года также не обошлись без медалей. Алёна Лисицинская завоевала две  «бронзы»  в личном зачёте.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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