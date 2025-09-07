Ловозерский округ показывает, как системная работа по нацпроектам и региональным программам меняет жизнь людей к лучшему

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вчера совершил рабочую поездку в Ловозерский округ, где проверил ход выполнения ключевых инфраструктурных и социальных проектов. В сопровождении главы муниципалитета Евгения Магомаева он посетил объекты, которые реализуются в рамках президентских национальных проектов и губернаторского плана «На Севере — жить!».

Первой точкой маршрута стала Ловозерская средняя общеобразовательная школа, где в рамках регионального проекта «Арктическая школа» выполнен комплексный ремонт столовой «Арт-кафе «Ялл сайй» на сумму 5,53 млн рублей. Это уже второй проект учебного заведения, реализованный в рамках программы. Ранее школа полностью обновила кабинет физики. Также по программе «На Севере — твой проект!» у школы появилась велопарковка. Эта инициатива помогла решить проблему хранения велосипедов, которыми пользуются более 60 учащихся, и обеспечила свободный проезд спецтранспорта. Ремонтные работы завершились летом, и с 1 сентября юные северяне уже активно пользуются обновленными пространствами. Глава региона подчеркнул, что это наглядный пример, как программы «Арктическая школа» и «На Севере – твой проект!» позволяют реализовывать именно те инициативы, которые действительно важны для учебного процесса, а также безопасности и комфорта школьников.

Особое внимание уделено благоустройству общественных пространств. Так, на стадионе села Ловозеро губернатор оценил качество выполненных работ, которые реализованы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В 2022 году на комплексное благоустройство объекта направлено 40 млн рублей, из которых более 18,5 млн рублей из областного бюджета. В рамках контракта выполнены работы по асфальтированию проездов и спортивных площадок, установке опор освещения, светильников и ограждения, а также системы видеонаблюдения. Дополнительно в 2023 году за счёт средств муниципального бюджета выполнено устройство резинового покрытия, травмобезопасного искусственного покрытия беговых дорожек, универсальной спортивной площадки и покрытия искусственным газоном футбольного поля.

В посёлке Ревда глава региона посетил среднюю общеобразовательную школу имени В.С. Воронина, где в рамках проекта «Арктическая школа» на базе кабинета информатики создана опорная площадка для подготовки к олимпиадам «Уникум». На эти цели учреждение получило 5,5 млн рублей. Также при поддержке ООО «Ловозерский горно-обогатительный комбинат» ведется создание кабинета «Горняк будущего» в стиле брендбука Госкорпорации «Росатом».

Стоит отметить, что благодаря высвобождению материальных ресурсов при реорганизации образовательные учреждения Ловозерского округа уже ощутили позитивные изменения. Сэкономленные средства муниципального бюджета направили на преобразование школ: в ревденской школе отремонтировано шесть кабинетов на сумму около 4 млн рублей, а в ловозерской школе заменены двери кабинетов.

Кроме того, губернатор посетил «Аллею Славы», которая создана на территории школы в память о погибших воинах, в том числе участников СВО. Здесь Андрей Чибис возложил цветы, почтив память защитников Отечества. Напомним, аллея создана в 2024 году в рамках программы «На Севере — твой проект!». В сумме на проект выделено более 1,3 млн рублей. Этот объект стал важным элементом патриотического воспитания учащихся и местом памяти для всех жителей поселка.

Завершающим объектом рабочей поездки стала новая детская площадка по улице Металлургов, построенная в 2025 году в рамках губернаторской программы «На Севере — твой проект!». На реализацию инициативы направлено 7,3 млн рублей, из которых 3,7 млн рублей составили средства областного бюджета. Современная игровая зона заработала в середине августа и уже пользуется популярностью у юных жителей поселка. Андрей Чибис подчеркнул, что это очередной проект, который демонстрирует эффективность совместной работы органов власти и инициативных местных жителей в создании комфортной среды для детей.

«Ловозерский округ показывает, как системная работа по нацпроектам и региональным программам меняет жизнь людей к лучшему. Здесь появились и современный стадион, и обновленный центр саамской культуры с красивой подсветкой, и новые школьные пространства. Особенно важно, что округ не просто развивается, а получает новый серьёзный импульс для экономического роста благодаря проектам наших партнёров, местных предприятий. Важно отметить и инициативы местных жителей, которые получают нашу поддержку и также преображают муниципалитет. Мы создаем полноценную среду для жизни, учебы и отдыха, и это только начало большого пути», — подвёл итоги рабочей поездки глава Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552970/#&gid=1&pid=50