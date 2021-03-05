Ловозерский район успешно справляется с уборкой снега

Ловозерский район активно включился в борьбу со снегом и обеспечил эффективную очистку территорий муниципалитета. Погода в районе характерна для этого времени года, а потому селу Ловозеро и посёлку Ревда удалось избежать дополнительных снежных нагрузок, какие пришлись, к примеру, на Мурманск.

В Ловозере в марте ещё не было существенных осадков, дворы и улично-дорожная сеть полностью расчищены. Подрядная организация заменила изношенный грейдер на более новый. С этой недели он приступил к расчистке дорог.

В Ревде в эти дни наблюдаются осадки и оперативно проводится очистка придомовых территорий: все обращения по теме уборки снега за день включаются в план уборки на следующий день. В поселке полностью расчищено 11 км проезжей части, очищено 23,5 тысячи кв. метров тротуаров и 20 дворов, находившихся в неудовлетворительном состоянии.

«Снежная «каша» на дорогах и во дворах отсутствует. Обеспечено беспрепятственное движение автомобилей и пешеходов по территории села. В полном объеме вычищены подъезды к школам и медучреждениям. Механизированная уборка дорог, тротуаров, проездов, например, в селе Ловозеро осуществляется ежедневно в штатном режиме, а дворов – 2 раза в неделю и дополнительно – после каждого снегопада. Ручная расчистка дворов проводится ежедневно», – сообщает администрация Ловозерского района.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в уборке территорий муниципалитета задействованы 7 единиц техники и 16 человек. Помехи работе снегоуборочной техники создают транспортные средства, припаркованные неправильно или неубранные к началу уборки снега. Северян просят с пониманием относиться к необходимости убирать личный автотранспорт на время проведения уборки снега.