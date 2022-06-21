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Мурманская область. Арктика (16+)21.06.22 12:30

Ловозерский самодеятельный коллектив представит Мурманскую область на первой Детской фольклориаде народов России

Образцовый самодеятельный коллектив саамский фольклорный коллектив «Таввял иннк» (Северная душа) представит Мурманскую область на первой Детской фольклориаде народов России.

Мероприятие пройдёт с 25 по 27 июня в Чебоксарах и муниципалитетах республики Чувашии. Фольклориада приурочена к Году культурного наследия народов России.

Коллектив «Таввял иннк» создан в 1985 году при Ловозерском Центре развития досуга и культуры. Его участники – дети и взрослые разных национальностей, которые знакомятся с саамской культурой и приобщаются к традициям коренного населения Кольского Заполярья.

В постановках «Северной души» часто можно услышать аутентичное пение, традиционные музыкальные инструменты. При создании спектаклей нередко используются записи саамских сказок, элементы игр, танцев и старинных обрядов. С участием ансамбля созданы фильмы «Верования саамов» и «Нойды Лапландии», в которых отражены особенности местной культуры и быта. Кроме того, коллектив неоднократно с успехом представлял регион на всероссийских и международных фольклорных фестивалях.

Цель масштабного фестиваля «Детская фольклориада» – продемонстрировать культурное многообразие традиций народов России. В рамках программы пройдут уличные шествия, презентационные выступления делегаций, выставка-ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного творчества, флешмобы, круглые столы и вечера дружбы. В первой Детской фольклориаде народов России примут участие около 1000 представителей всех регионов страны.

Как сообщает региональное Министерство культуры, помимо этого, в рамках Российской детской фольклорной ассамблеи состоится конкурс детских и молодёжных коллективов. Они представят программы, сочетающие уникальные традиции культуры коренных народов с современными формами культурных достижений. Руководителей и педагогов также ждут мастер-классы и творческие мастерские.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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