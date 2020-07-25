Ловозерскую библиотеку переоборудуют по модельному стандарту в 2020 году

Библиотека-филиал №1 Ловозерской межпоселенческой библиотеки вошла в число победителей дополнительного конкурсного отбора на создание модельных муниципальных библиотек в 2020 году, итоги которого на днях подвело Министерство культуры Российской Федерации. Заявка на предоставление гранта набрала максимально возможные 200 баллов.

На свою модернизацию библиотека получит финансовую поддержку из федерального бюджета в размере 5 млн рублей. Средства направят на создание современного библиотечного пространства: проведение ремонтных работ и приобретение оборудования, пополнение фонда новыми изданиями. Также денежные средства пойдут на профессиональную переподготовку и повышение квалификации специалистов библиотеки, внедрение в работу новых информационных сервисов для пользователей.

Открытие обновленной библиотеки состоится до конца 2020 года.

Как сообщает региональное Министерство культуры, Мурманская область успешно участвует в федеральном проекте по созданию модельных муниципальных библиотек нового поколения в рамках реализации нацпроекта «Культура».

В 2019 году в регионе по модельному стандарту переоборудованы филиал № 12 Центральной детской библиотеки Мурманска, Информационный интеллект-центр – филиал № 24 Центральной городской библиотеки Мурманска, Городская библиотека города Гаджиево Централизованной библиотечной системы (ЦБС) ЗАТО Александровск.

Осенью 2020 года завершатся работы в филиале № 12 Центральной детской библиотеки Мурманска, в Центральной детской библиотеке Мончегорской ЦБС, Центральной городской библиотеке ЦБС города Апатиты.

На эти цели из федерального бюджета направлено 35 млн рублей.