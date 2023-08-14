ЛСП «Северный полюс» и НЭС «Академик Трёшников» 10 дней совместно проводят научные исследования в районе 83°с.ш.

11 августа два научно-экспедиционных судна Арктического и антарктического научно-исследовательского института – НЭС «Академик Трёшников» и ЛСП «Северный полюс» встретились в Северном Ледовитом океане в точке с координатами 83.35°с.ш. 50.41°в.д.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, на полярную станцию «Северный полюс-41», более десяти месяцев дрейфующую в высоких широтах, доставили сменный состав полярников, научное оборудование и запас продовольствия.

При благоприятных погодных условиях - отсутствии туманов и сильного ветра, научно-экспедиционному судну «Академик Трёшников» потребовалось менее четырёх суток, чтобы преодолеть путь от Мурманска до дрейфующей станции. Наилучший курс подхода к ледостойкой платформе выстраивали с помощью воздушной разведки с вертолёта Ка-32. Двигаясь по ледовым полям со средней скоростью 6-8 узлов НЭС «Академик Трёшников» подошло к ледостойкой платформе «Северный полюс» и пришвартовалось к ней левым бортом. Близкая стоянка позволит легко и безопасно осуществить ротацию экспедиционного состава и передачу грузов.

В период совместного дрейфа двух судов все научные исследования будут продолжены. В частности, запланировано обследование состояния дрейфующих буев на мезомасштабном полигоне и установка дополнительного дрейфующего оборудования к северу от полигона. Данные с дрейфующих буев используются для уточнения прогнозов ледовой обстановки на Северном морском пути.

«В Арктике разгар лета и в районе дрейфующей станции наблюдаются процессы постепенного разрушения и сокращения площади льда. Заметно таяние ледового поля станции с нижней поверхности, видны сквозные проталины и снежницы глубиной до 40 см. Обстановка не позволяет безопасно проводить исследования на льду, поэтому оборудование поднято на судно и научные работы производятся с борта ледостойкой платформы. При этом данные спутникового мониторинга показывают, что неподалеку от станции расположено несколько обширных ледовых полей. В случае если вертолётная авиаразведка это подтвердит, и наши специалисты выберут более устойчивую льдину для научного лагеря, мы проведём операцию по перешвартовке ледостойкой платформы «Северный полюс» к новому полю. Это позволит заметно увеличить срок дрейфа полярной станции и собрать дополнительные материалы о меняющемся климате арктического региона», - рассказал Александр Макаров, директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

Ожидается, что работы продлятся 10 суток, после чего НЭС «Академик Трёшников» вернётся в Мурманск.

Фото: https://www.aari.ru/press-center/news/novosti-aari/lsp-%C2%ABsevernyy-polyus%C2%BB-i-nes-%C2%ABakademik-tryoshnikov%C2%BB-vstretilis-na-83%C2%B0s.sh