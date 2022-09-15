ЛСП «Северный полюс» прибыла в Мурманск

Ледостойкая самодвижущаяся платформа (ЛСП) «Северный полюс» проекта 00903 постройки АО «Адмиралтейские верфи» прибыла в порт Мурманск, где будет дан старт экспедиции «Северный полюс-41». Как сообщил пресс-центр Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ), судно отправится в Центральную Арктику и уже в начале октября начнётся работа 41-й дрейфующей полярной станции.

Ледостойкая самодвижущаяся платформа скоро отправится в Центральную Арктику, где в начале октября начнёт свою работу 41-я дрейфующая полярная станция.

Ледостойкая самодвижущаяся платформа (ЛСП) «Северный полюс» проекта 00903 постройки АО «Адмиралтейские верфи» прибыла в порт Мурманск, где будет дан старт экспедиции «Северный полюс-41». Как сообщил пресс-центр Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ), судно отправится в Центральную Арктику и уже в начале октября начнётся работа 41-й дрейфующей полярной станции.

«Первый переход из Санкт-Петербурга в Мурманск прошёл успешно, платформа показала хорошие ходовые качества. Нет сомнений, что впереди у неё большой путь! В ближайшее время ЛСП «Северный полюс» отправится к высоким широтам и высоким достижениям. Спустя почти 10 лет, после того как из-за глобального потепления в Арктике программа дрейфующих полярных станций прервалась, мы возрождаем подобные экспедиции. Учёные получили эффективный инструмент, который позволит не только возобновить регулярные исследования в арктических широтах, но и вывести их уже на качественно иной уровень», — сказал директор ААНИИ Александр Макаров.

СП может самостоятельно дойти до нужной точки, вморозиться в льдину, где развернётся исследовательская база, и стать настоящим плавучим научно-исследовательским центром. Теперь в распоряжении учёных 15 лабораторий, охватывающих весь спектр арктических исследований — от изучения морского льда до космических наблюдений.

Безопасность судна гарантирует особая форма корпуса, которая оптимальным образом распределяет нагрузку от сжатия, фактически выдавливая судно на поверхность льда. Сконструированная форма позволяет разместить максимум оборудования и запасов, необходимых для двухлетней экспедиции. При разработке корпуса проводились многочисленные испытания в ледовом бассейне Арктического и антарктического НИИ.

Фото и видео: https://vk.com/arcticandantarctic