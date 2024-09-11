ЛСП «Северный полюс» прибыла в Мурманск перед стартом экспедиции в высокоширотную Арктику

Научно-экспедиционное судно (НЭС) Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) «Северный полюс» прибыло в Мурманск. Оттуда оно отправится в район Новосибирских островов, где будет открыта дрейфующая полярная станция «Северный полюс-42».

Научно-экспедиционное судно (НЭС) Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) «Северный полюс» прибыло в Мурманск. Оттуда оно отправится в район Новосибирских островов, где будет открыта дрейфующая полярная станция «Северный полюс-42».

Как сообщает ААНИИ, рядом с ледостойкой самодвижущейся платформой (ЛСП) «Северный полюс», пришвартованной к ледовому полю к северу от Новосибирских островов, обустроят научный лагерь. Там полярники в течение нескольких месяцев будут проводить исследования природной среды. Исследования также будут выполняться на борту судна и в специально оборудованных лабораториях.

В Мурманске сейчас также находится научно-экспедиционное судно ААНИИ «Академик Фёдоров». Оно готовится отправиться в экспедицию к Северной Земле. Судно доставит полярников и обеспечение на научно-исследовательский стационар «Ледовая база Мыс Баранова», а затем выйдет в высокие широты для помощи в поиске подходящей льдины для дрейфующей станции «Северный полюс-42».

Фото и видео: https://vk.com/video-165713521_456239588