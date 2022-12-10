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Мурманская область. Арктика (16+)10.12.22 14:00

ЛСП «Северный полюс» станет мощным инструментом для привлечения молодых полярников

Директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров выступил на XII Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее», где рассказал о ключевых преимуществах ЛСП «Северный полюс» для молодых учёных.

Горизонт планирования исследований на этом судне составляет несколько десятилетий, благодаря чему начинающие специалисты могут чётко видеть свои карьерные перспективы, отметил он.

«Срок службы ЛСП «Северный полюс» составит от 25 до 40 лет. А это значит, что мы можем планировать по-настоящему долгосрочные научные исследования, а не разовые экспедиции. Уже сегодня интерес к работе на судне со стороны молодых полярников очень высок. Начинающие учёные могут браться за долгосрочные проекты и видеть трек своего роста в профессии на долгие годы вперед. Такой подход позволит нашей стране сохранить лидирующие позиции в Арктическом регионе», - отметил Александр Макаров, директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

Судно, не имеет аналогов в мире. Оно стало для полярников одновременно транспортом, домом, научно-исследовательским центром, и даже измерительным прибором – в корпус ЛСП вмонтированы датчики, которые помогут изучить ледовую обстановку. Научные лаборатории на борту ЛСП «Северный полюс» сформированы по модульному принципу и могут быть оперативно обновлены под актуальные научные задачи.

XII Международный форум «Арктика: настоящее и будущее» проходит в Санкт-Петербурге 8 и 9 декабря при поддержке и участии Совета Федерации и Государственной Думы ФС РФ, Правительства РФ, Государственной комиссии по развитию Арктики, Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства иностранных дел РФ, Министерства энергетики РФ, Министерства транспорта РФ, а также других профильных федеральных и региональных органов власти.

Как сообщает aari.ru, в ходе двухдневной деловой программы представители органов власти, руководители крупных российских компаний и банков, ведущие эксперты научного сообщества, СМИ и гражданского общества обсудили комплексные и стратегические решения по социально-экономическому развитию Арктической зоны и выработают тактические шаги по их реализации, презентуют отечественные проекты в Арктике, оценят инвестиционный потенциал и возможности северных регионов.

 

Фото: https://vk.com/arcticandantarctic?z=photo-165713521_457244578%2Fwall-165713521_5336

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